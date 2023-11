VIDEO. Transat Jacques Vabre : loin de Ciaran, les superbes images de Gabart et Laperche qui sortent le drone

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE3PROVENCE: Transat Jacques-Vabre : François Gabart dans la pétole, les Imoca espèrent un départ dimancheAlors que le skipper charentais François Gabart, à la barre de son maxi trimaran avec Tom Laperche, fait face à des conditions météo très calmes au large du Portugal, les Imoca se préparent à affronter les tempêtes... à quai....

LEQUIPE: François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) toujours en tête de la Transat Jacques-VabreAu pointage de 22 heures, mercredi, François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) continuaient de mener la Transat Jacques-Vabre.

EUROPE1: – Carnet de bord #3 de François Gabart du 31/10/2023Tous les jours pendant la Transat Jacques-Vabre, François Gabart livre son carnet de bord.

EUROPE1: – Carnet de bord #2 de François Gabart du 30/10/2023Tous les jours pendant la Transat Jacques-Vabre, François Gabart livre son carnet de bord.

EUROPE1: – Carnet de bord #5 de François Gabart du 02/11/2023Tous les jours pendant la Transat Jacques-Vabre, François Gabart livre son carnet de bord.

OUESTFRANCE: Transat Jacques Vabre. Une transat éparpillée façon puzzleL’édition 2023 de la Transat Jacques Vabre restera, quoi qu’il arrive, dans les mémoires. Avec une flotte majoritairement aux abris, et éparpillée entre Manche et Atlantique pendant que les cinq Ultim s’échappent sur l’autoroute du sud.

