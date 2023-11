VIDÉO. Tempête Ciaran : un arbre éventré sur la route paralyse la circulation entre Brec’h et Auray

Rue Abbé Philippe Le Gall, entre Brec’h et Auray, un arbre éventré sur la route paralyse la circulation dans les deux sens.

