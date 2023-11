VIDÉO. Tempête Ciaran dans le Calvados : les rafales de vent soufflent à Caen

Des rafales de vent de 125 km/h ont été enregistrées à Caen ce 2 novembre 2023 vers 6h30. Place Foch, dans le centre-ville de Caen, les drapeaux sont mis à rude épreuve.

BFMTV: Calvados: les réservistes mobilisés jeudi lors du passage de la tempête CiaranVIDÉO - La tempête Ciaran touche la Normandie le jeudi 2 novembre. Pour se préparer, les gendarmes du Calvados renforcent leurs unités en faisant appel à leurs réservistes.

BFMTV: Tempête Ciaran: la gendarmerie du Calvados fait appel à ses réservistesCes femmes et hommes s'attacheront à répondre aux demandes des administrés. La gendarmerie du Calvados se prépare à des coupures de courant voire à des inondations.

BFMTV: Tempête Ciaran: deux campings évacués dans le CalvadosVIDÉO - La tempête Ciaran s'abat sur la Normandie ce jeudi 2 novembre. Deux campings ont été évacués mercredi 1er novembre dans le Calvados.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : à Caen, tout est prêt pour accueillir les migrants de OuistrehamÀ l’annonce de l’arrivée de la tempête « Ciaran », qui doit frapper les côtes du Calvados dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, près de 200 migrants vivant dans des tentes à Ouistreham vont être relogés pour la nuit dans un gymnase de Caen.

ACTUFR: Tempête Ciaran à Caen : le viaduc de Calix fermé à partir de ce mercredi soirPar mesure de précaution avec la tempête Ciaran qui doit frapper la Normandie, dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023, le viaduc de Calix à Caen est fermé.

BFMTV: Tempête Ciaran: l'Université de Caen ferméeVIDÉO - La tempête Ciaran s'abat sur la Normandie ce jeudi 2 novembre. L'Université de Caen ferme ses portes jusqu'à ce jeudi après-midi, pour éviter de mettre les étudiants et le personnel en danger.

