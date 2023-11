VIDEO. Stade Toulousain : 'J'allais pleurer tous les jours'... Peato Mauvaka explique pourquoi il n'a pas pris

Quinze jours à peine après la désillusion du Mondial, où le XV de France s'est fait sortir en quart de finale par l'Afrique du Sud (28-29), future championne du monde, Peato Mauvaka était le seul international français sur le pont à Ernest-Wallon côté "rouge et noir".

Auteur d'une prestation mitigée, le Néo-Calédonien a toutefois confié sa joie de revenir dans son jardin. "Cela fait plaisir de retrouver les mecs de Toulouse, évoquait-il après la rencontre au micro de Canal +. Je devais être en vacances mais si je restais à la maison, j’allais pleurer tous les jours donc j’ai demandé à reprendre direct après le quart.

