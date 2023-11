Vidéo. Réouverture des points de passage à la frontière espagnole : « La raison l’a emporté », célèbre le maire d’Hendaye

Vidéo. Réouverture des points de passage à la frontière espagnole : « La raison l’a emporté », célèbre le maire d’HendayeRetrouvailles symboliques entre les maires d’Hendaye, Irún et Fontarabie ce lundi sur le pont piéton Avenida, rouvert officiellement depuis ce 30 octobre.

« Por fin… » « Enfin… » A la « grande joie » des citoyens s’est ajoutée ce lundi 30 octobre, entre Hendaye et Irún, l’unanime « satisfaction » des élus transfrontaliers de France et d’Espagne.

Les poignées de main très symboliques échangées juste avant avec ses homologues d’Irún et de Fontarabie mettent fin à une situation jugée « absurde ». « D’autant plus absurde que nous avons six ponts pour traverser la Bidassoa, quatre rien qu’à Hendaye, et que seul celui-ci était fermé », commentait sur place Kotte Ecenarro.« Ce fut d’abord de l’incompréhension. Ce fut après de l’agacement. headtopics.com

« Trois ans qu’on l’attendait… C’est un grand bonheur pour nous de nous y retrouver », commentait au nom de tous sa porte-parole, bien décidée à le célébrer avec ses amis d’Hendaye, Fontarabie et Irún.

