VIDÉO. 'Pendant le combat, on ne peut pas s’arrêter' : voyage dans les steppes mongoles avec un passionné de r

LADEPECHE31: SU Agen : A court et long terme, Bernard Goutta veut raison garderLe manager du Sporting est revenu sur le début de saison de son équipe et les réactions qu’il a suscitées dans l’environnement agenais. Il ne s’affole pas et garde confiance.

ACTUFR: Gironde : Terrible nouvelle à Landiras, Bernard Ricaud, figure emblématique, est décédéLandiras perd l’un de ses enfants. Bernard Ricaud, membre du club de football depuis 65 ans, est décédé des suites d’une longue maladie.

RTLFRANCE: Julien Courbet se moque de Bernard Sabbah et d'Hervé PoucholINÉDIT - 'Qui aime bien, châtie bien', est le dicton parfait pour résumer l'ambiance du plateau, mais aussi des liens qui unissent le trio phare de l'émission : Julien Courbet, Hervé Pouchol et Bernard Sabbah.

LIBE: Des cartes de séjour à l’église Saint-Bernard, «Libé» avec les sans-papiersLutter contre les expulsions et défendre les processus de régularisation des immigrés installés en France et de leur famille : depuis sa création, le journal poursuit son engagement.

BFMTV: Île-de-France: des événements annulés pendant les JO 2024VIDÉO - Les forains de la Foire du Trône ne pourront notamment s'installer qu'un mois au lieu de deux en raison d'un camp d'hébergement provisoire pour accueillir des militaires dans le cadre des JO. Les forains s'inquiètent désormais de le maintien même de l'événement, car un seul mois de foire est trop...

LESECHOS: La croissance française a nettement ralenti pendant l'étéSelon une première estimation de l'Insee dévoilée ce mardi matin, le PIB du troisième trimestre n'a progressé que de 0,1 %. Bien loin du +0,6 % affiché au printemps.

