VIDEO. Jeux de société : 'Forêt mixte', construisez votre propre écosystème

Pouvant accueillir de 2 à 5 joueurs et destiné à un public à partir de 10 ans, chaque partie de ce jeu dure environ 60 minutes. Les cartes du jeu représentent des arbres ou des habitants de la forêt, et le but est de créer un équilibre harmonieux entre eux.

Chaque joueur commence avec six cartes en main, qui peuvent être soit des types d'arbres particuliers, soit des habitants de la forêt. Pendant son tour, le joueur peut piocher deux cartes ou jouer une carte en payant son coût, en la posant dans son écosystème.

Pour placer un habitant, il faut qu'un arbre ait de la place disponible sur l'un de ses quatre côtés. Les cartes posées peuvent déclencher divers effets, et les combinaisons entre elles peuvent générer des avantages, comme des points basés sur le nombre d'autres cartes présentes.

La partie prend fin lorsqu'une série de cartes hiver est révélée. Les points sont alors comptés en fonction des arbres et des habitants de la forêt, déterminant le vainqueur.Le jeu, bien que compétitif, offre une ambiance zen où les joueurs construisent leur environnement tout en surveillant leurs adversaires. Sans utilisation de plastique, ses illustrations plaisantes le rendent attrayant pour un large public.

"Forêt Mixte" est salué pour son accessibilité, sa réflexion et sa profondeur à un prix abordable, bien que le décompte des points puisse être fastidieux.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Énergie solaire : « Nous devrons multiplier les centrales de petite surface dans la forêt française »Selon William Arkwright, le patron d’Engie Green, la France n’a pas le luxe de pouvoir se passer de centrales solaires en milieu forestier si elle veut tenir les objectifs qu’elle s’est fixés sur les énergies renouvelables

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Halloween: On a passé une nuit avec des youtubeurs du paranormal dans la forêt de FontainebleauVIDÉO - Pour Halloween, nous avons suivi des chasseurs de fantômes à la découverte des mythes et légendes de la forêt de Fontainebleau.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Une balade augmentée dans Saint-Brice-sous-Forêt à travers les époquesUne nouvelle balade augmentée, intitulée Village d'hier, ville d'aujourd'hui, embarque les visiteurs pour un voyage dans le présent et le passé de la commune.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: l'ONF appelle à 'ne pas se rendre en forêt' dans les régions touchéesL'ONF prévient que 'les risques de chutes d'arbres et de branches sont réels et peuvent s'étendre encore quelques jours après les tempêtes'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Aude : une brasserie en pleine forêt dans la montagne NoireLes jeunes consomment de moins en moins de vin au profit de la bière et, logiquement, le nombre de brasseries artisanales ne fait que croître. Olffabrick, dans la montagne Noire audoise, en fait partie.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

BFMTV: Valgaudemar: la digue cède, des maisons inondéesVIDÉO - La digue cède dans le Valgaudemar, des maisons inondées dans les Hautes-Alpes.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕