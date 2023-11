VIDEO. « J’avais le souffle complètement coupé » : Ugo Humbert a fait un malaise après sa défaite

» Ensuite le médecin est arrivé, j’ai bu du coca et j’ai dû m’allonger pendant 10 minutes. »Dernier Français encore en lice, Ugo Humbert affronte Alexander Zverev ce mercredi 1er novembre au deuxième tour du Masters de Paris-Bercy. Un défi face au numéro 9 mondial. Horaire, chaîne TV… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre du Français face à l’Allemand.Le Masters 1000 de Paris-Bercy se poursuit ce mercredi 1er novembre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_FR: Ugo Humbert défait au bout du suspense par Alexander Zverev, tous les Français éliminésIl n'y a plus de Français à Bercy. Dernier représentant tricolore encore en lice, Ugo Humbert s'est incliné face à Alexander Zverev.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Au bout du suspense, Ugo Humbert cède devant Alexander ZverevUgo Humbert a livré une grande bataille de 3 h 29 mais s'est incliné au tie-break du troisième set mercredi face à Alexander Zverev (6-4, 6-7 [3], 7-6 [5]) au deuxième tour du Masters 1000 parisien. Il n'y a plus aucun Français en lice à l'Accor Arena.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Alexander Zverev : « Pas de raison qu'Ugo (Humbert) ne puisse pas être top 10 »Alexander Zverev a été impressionné par le niveau de jeu d'Ugo Humbert, qu'il a battu au bout du suspense (6-4, 6-7, 7-6), mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Ugo Humbert battu par Zverev au terme d'un match fouUgo Humbert battu par Zverev au terme d'un match fou

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Ugo Humbert premier Français qualifié pour le deuxième tour du Rolex Paris MastersAprès six défaites depuis lundi, le tennis français a obtenu sa première victoire au Rolex Paris Masters grâce à Ugo Humbert, vainqueur de Marcos Giron (6-4, 6-3). Au deuxième tour, le Messin défiera Alexander Zverev, 9e mondial.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Paris-Bercy : “Ce serait beau de finir la saison numéro 1 Français', estime Ugo HumbertVIDEO - Après sa victoire face à l’Américain Marcos Giron 6-4 / 6-3, Ugo Humbert devient le numéro 1 français au classement ATP (26e). 'L'histoire est belle déjà, même si je finis numéro 2. Je suis hyper satisfait de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce que j’ai mis en place. Ce serait beau de...

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕