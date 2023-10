VIDÉO. Halloween : les déguisements les plus tendances cette année

'La tendance cette année elle vient surtout des séries et des films', raconte Sandra, vendeuse à Viva Samba. À l'entrée de la boutique, des costumes de 'Mercredi' sont mis en avant, cette série inspirée de la famille Addams. 'L'indispensable, c'est la perruque avec des tresses, puis il y a aussi le costume d'écolière', détaille la commerçante.

Quelques mètres derrière elle, un mur est dédié au film 'La Nonne' dont le deuxième volet est sorti en salle en septembre. Et pour ceux qui ne sont pas branchés septième art, les traditionnelles sorcières, fantômes, vampires et clowns restent évidemment indémodables. 'On peut penser à des accessoires simples, par exemple des serre-têtes de diablesse, ou des fausses blessures.

