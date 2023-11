VIDÉO. Dans les petites communes, de nouveaux noms de rue pour remplacer les lieux-dits

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Paris: un corps découvert dans une voiture lors d'un incendie dans le 13e arrondissementINFO BFM Paris Ile-de-France - Un corps calciné a été retrouvé dans un véhicule, alors que les pompiers intervenaient pour un incendie dans un parking.

CNEWS: Paris : un homme retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissementUn homme a été retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissement de Paris mardi soir, a annoncé le parquet ce mercredi 1er novembre.

OUESTFRANCE: Vidéo d’un chant antisémite entonné dans le métro à Paris : une enquête ouvertePlusieurs personnes ont été enregistrées dans le métro parisien en train d’entonner un chant antisémite. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a dénoncé des « propos choquants, inadmissibles, indignes ». Le parquet de Paris a été saisi.

LIBE: Enquête ouverte après une vidéo de chants antisémites dans le métro à ParisLe parquet de Paris confirme ce mercredi 1er novembre avoir lancé des investigations pour identifier et retrouver les auteurs de chants antisémites ayant été filmés dans la ligne 3 du métro.

LEPOINT: Paris : enquête ouverte après la diffusion d’une vidéo antisémite tournée dans le métroLa vidéo a été tournée dans le métro parisien (illustration).

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

