VIDÉO. Dans les Côtes-d’Armor, 84 pneus crevés en une seule nuit

Un phénomène étrange frappe trois communes limitrophes des Côtes-d'Armor : Plougrescant, Penvénan et Tréguier.

Entre le 13 septembre et ce vendredi 27 octobre, plus de 150 pneus de voitures ont été crevés…Dans la seule nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2023, vingt et une voitures de ces deux villages ont été la cible d’actes de vandalisme. Pour l’instant, la gendarmerie dit mener l’enquête etmais, pour l’instant, sans avancées significatives. Récapitulatif.

