Vidéo : comment Mohamed Bendriss est mort à Marseille alors qu’il ne représentait aucun danger pour les policiers du Raid«Libération» révèle une vidéo cruciale montrant les agents de l’unité d’intervention ouvrir le feu sur le père de famille de 27 ans, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Trois d’entre eux sont mis en examen pour coups mortels.

La vidéo, qui ne dure que vingt-six secondes, est une pièce capitale dans l’enquête sur la mort de Mohamed Bendriss,dévoilent en exclusivité ce document, filmé par une témoin, sans lequel les investigations n’auraient peut-être jamais abouti à des poursuites. Il montre l’ahurissante interaction entre les fonctionnaires et le jeune père de famille ; entre une colonne de véhicules dont descendent des hommes en noir, armés et casqués, et un conducteur de scooter qui les évite pour s’enfui





