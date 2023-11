VIDEO. A Saint-Nazaire, l'illustre goélette Étoile de France coulée devant la base sous-marine.

Merci de saisir votre adresse e-mailLa tempête"Cécile" et la montée des eaux dans le bassin de Saint-Nazaire ont eu raison, dimanche 29 octobre 2023, de la goélette"Etoile de France" amarrée devant la base sous-marine.

Ce vieux gréement de 250 tonnes a été la double victime des fortes pluies et de l'infiltration des eaux par la coque , alors que les pompes s'étaient retrouvées hors service.

La goélette octogénaire coule à Saint-NazaireCe bateau vieux de 80 ans a coulé à Saint-Nazaire suite à la tempête Céline. Seule sa mâture est visible hors de l'eau. Lire la suite ⮕

Fermeture du pont de Saint-Nazaire à cause des rafales de ventEn raison de violentes rafales supérieures à 120 km/h, le pont de Saint-Nazaire a été fermé samedi soir. La circulation est perturbée et des embouteillages sont observés. Lire la suite ⮕

Le Saint-Nazaire VBA a besoin de temps pour se formerL'équipe de volley de Saint-Nazaire a besoin de quelques semaines de travail pour se développer pleinement. Malgré la résistance dans la première manche, le collectif doit encore s'améliorer. Les supporters ont été impressionnés par les performances individuelles des joueurs Ewert, Schnitzer et Zeljkovic. On peut s'attendre à de meilleures performances dans les prochains matchs. Lire la suite ⮕

Naufrage d'un bateau patrimonial à Saint-NazaireDans la nuit du 28 au 29 octobre, ce bateau patrimonial inscrit dans le paysage portuaire de Saint-Nazaire a coulé. Il était selon moi le plus beau bateau de tradition français. J’ai été très triste d’apprendre qu’il avait coulé misérablement après dix... Lire la suite ⮕

Une bagarre dans une discothèque de Saint-Nazaire tourne au drameLe 22 août 2021, une bagarre éclate à la discothèque La Guinguette à Saint-Nazaire. Suite à une vanne mal jugée, l'un des prévenus poignarde une personne dans l'abdomen. Le procès s'est tenu le 24 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Un homme de Saint-Nazaire jugé pour des bruits sourds en prisonLes bruits sourds qui remontaient depuis sa geôle jusqu’à la salle des comparutions immédiates, au tribunal de Nantes, auguraient d’une audience quelque peu tendue. À son arrivée dans le box, vendredi 27 octobre, vers 17 h, Mehdi Naji n’est pas calmé, bien au contraire. Alors que la présidente Muriel Le Strat démarre par la formule d’usage indiquant au prévenu qu’il peutcet habitant de Saint-Nazaire de 41 ans opte pour la... Lire la suite ⮕