VIDEO. 200 devezh a-raok ar Redadeg ha kreizenn dudi Loperc'hed en arvar. Votre édition An Taol Lagad du 30 oc

Ar Redadeg : une course pour soutenir la langue bretonneLa course Ar Redadeg, qui se déroulera en mai 2024, permet de financer le développement de la langue bretonne. Chaque acheteur peut transporter le bâton témoin de l'épreuve, contenant un message en breton. Lire la suite ⮕

Plus de 200 actes antisémites recensés à Paris et dans la petite couronneLe préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, déclare sur BFMTV qu'il y a déjà plus de 200 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier à Paris et dans la petite couronne. Parmi eux, des atteintes aux personnes et aux biens visant des lieux cultuels, des écoles de confession juive et des lieux associatifs. Près de 80 personnes ont été interpellées, mais ce chiffre augmente et inquiète. Lire la suite ⮕

Maxime Grousset battu sur 200 m lors des Championnats de France petit bassinMaxime Grousset n'aura pas réalisé la passe de cinq lors des Championnats de France petit bassin qui se disputent à Angers. Samedi, il a été battu sur 200 m par Roman Fuchs, qui améliore son record personnel et réalise les minima pour les Championnats d'Europe petit bassin de Bucarest. Lire la suite ⮕

La Région poursuit la création d’un parc naturel de 200 000 hectares aux MauresLa Région Sud confirme sa volonté de créer le Parc naturel régional des Maures, regroupant le massif de l'Estérel, du Tanneron et des Maures. Lire la suite ⮕

À deux jours de la trêve hivernale, 200 personnes évacuées d'un squat à LyonDepuis deux ans, plus de 200 personnes, dont des enfants, squattent un immeuble situé dans le 7ème arrondissement de Lyon. Après un avis d'expulsion publié en septembre, ce lundi 30 octobre, l'évacuation est organisée. Lire la suite ⮕

L’iPhone 13 reçoit une réduction flash de 200 euros sur ce site très connuL’iPhone 13 n’a pas dit son dernier mot avec cette offre incroyable chez Rakuten : le site marchand spécialisé propose une remise de 24 % sur ce smartphone avec écran OLED de 6,1 pouces. Lire la suite ⮕