Vide dressing réussi à Rugles

Organisé par le dispositif vie sociale de l'ADAPEI 27, le vide dressing qui s'est tenu samedi 26 mars dernier dans le local de la Rue Georges Clemenceau à Rugles (Eure) a connu un beau succès.« C'était la deuxième édition, les habitants accueillis au dispositif ont brillamment assuré les différentes étapes inhérentes à l'organisation de cet évènement, de la collecte des vêtements, à l'agencement du lieu pour la vente, en passant par la répartition des missions le jour J.

Ils ont fait preuve d'autonomie et d'efficacité », explique l'animatrice Marlène Thibon.Les efforts ont été récompensés puisque les acheteurs ont été nombreux, et ont apprécié l'accueil chaleureux et enthousiaste qui leur a été réservéMarlène ThibonUn dispositif pour sortir de l'isolementSi le but de ce vide dressing est de faire connaître le dispositif, il est aussi de collecter des fonds pour la réalisation d'un projet qui est discuté ensembl

