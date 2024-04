Victoire prometteuse pour le rugby-club de Quint-Fonsegrives

Ce dimanche 31 mars se sont disputé les matchs de barrage des 16es de finale du championnat territorial de régionale 2. Les deux équipes du rugby-club de Quint-Fonsegrives (RCQF) ont affronté le RC Labarthe/Lèze, dans une journée riche en émotions. L’équipe réserve a ouvert les hostilités en offrant une performance solide qui a marqué les esprits.

S’exprimant sur la rencontre, les coachs de l’équipe réserve ont souligné : "Nous avons affronté une équipe de Labarthe jeune et dense, mais avons rapidement mis notre jeu en place. L’occupation au pied en seconde mi-temps nous a permis de contrôler le match et de préserver notre avance. C’est une victoire prometteuse pour la suite de la phase finale". Nos vaillants Fonsegrivois ont finalement triomphé sur le score de 24 à 20, avec deux essais signés Charamnac et Escaut, ainsi qu’une transformation, 3 pénalités et un drop signé Pélissie

