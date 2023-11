Victoire facile pour Isabeau Levito lors de l'épreuve de patinage artistique

En tête à l’issue du programme court, Isabeau Levito, grande favorite de l’épreuve, n’a pas vraiment eu besoin de forcer pour s’imposer. Malgré une petite frayeur dans les derniers instants, l’Américaine avait pris de l’avance sur une concurrence qui n’a pas résisté à la pression., admettait la patineuse originaire de Philadelphie, soulagée d’avoir C’est ce que je voulais Même si j’ai eu du mal à tenir mon programme libre, je suis quand-même ravie de l’exécution.

Car derrière, la Géorgienne Gubanova et la Coréenne Lee, respectivement 2e et 3e du programme court, se sont effondrées sur le libre, multipliant les erreurs. Changements de combinaisons imprévus pour Gubanova et réception délicate pour Lee. Des ratés qui ont fait le bonheur de la Belge Nina Pinzarrone (4e avant le programme libre)...Ce contenu est réservé aux abonné

:

SUDOUEST: Patinage artistique : l’Américaine Isabeau Levito remporte le Grand Prix de FranceLa jeune Américaine, qui gagne son premier Grand Prix, devance la Belge Nina Pinzarrone et la Japonaise Rion Sumiyoshi

La source: sudouest | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Grigor Dimitrov en finale après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-7, 7-6)Grigor Dimitrov s'est qualifié pour la finale du Rolex Paris Masters en venant à bout, ce samedi, de Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-7, 7-6).

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Victoire d'Oyonnax face à La RochelleOyonnax met fin à une série de défaites en battant La Rochelle (19-17) lors de la 5e journée de Top 14. Malgré les conditions climatiques difficiles, Oyonnax a su exploiter les faiblesses de son adversaire et arrache un point de bonus défensif.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Curry offre encore la victoire aux WarriorsCurry offre encore la victoire aux Warriors

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LAPROVENCE: L1: Paris enchaîne contre Montpellier une 5e victoire d'affilée avant MilanParis a enchaîné une cinquième victoire d'affilée toutes compétitions confondues en dominant Montpellier 3-0 au Parc des Princes vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, et ira dans une forme éclatante défier l'AC Milan mardi à San Siro

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: L1: Paris enchaîne contre Montpellier une 5e victoire d'affilée avant MilanLe milieu sud-coréen du PSG Lee Kang-in (d) ouvre la marque pour le PSG contre Montpellier et est félicité par Kylian Mbappé, le 3 novembre 2023 au Parc des Princes

La source: lobs | Lire la suite »