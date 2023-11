Victoire de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière à la Transat Jacques-Vabre

Avant le départ, ils se disaient pressés d’en découdre, pas vraiment complexés par leur statut de favoris mais conscients de la rude concurrence qui les attendait sur ce qu’ils voyaient commesur l’Atlantique. Et de course folle menée tambour battant il fut effectivement question, les caprices d’Éole réduisant cette Transat Jacques-Vabre de quelques jours de navigation, sprint pour tous et plus vite que ça.

À l’arrivée, pas de problème pour Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, le tandem aimant bien le rude baston et les chevauchées au triple galop sur la crête des vagues. La récompense est là : un succès enlevé en moins de douze jours (11 jours, 21 heures, 32 minutes), le deuxième consécutif sur cette course pour le tandem, et une ligne de plus sur le palmarès déjà riche de Thomas Ruyant.L’IMOCA FOR PEOPLE a franchi la ligne d’arrivée à Fort de France ce matin à 7h et 2mn heures française. Il s’impose en 11 jours, 21 heures, 32 minutes et 31 seconde





