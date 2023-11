Victoire de Samuel Kibet sur les 20 km de Marseille-Cassis

L’Ougandais Samuel Kibet, 22 ans, s’est imposé sur les 20 km de Marseille-Cassis, dimanche 29 octobre. Il n’y a donc pas eu de troisième victoire française d’affilée, après Félix Bour en 2021 (pas d’étrangers au départ, à la suite de la pandémie) et

Kibet, champion du monde de course en montagne en 2022, a passé la ligne en 1 h 00’36’’, devant le Kényan Joseph Koech (1 h 02’46’’) et Nicolas Navarro (1 h 03’24’’). Le sociétaire de la Sco Sainte-Marguerite, club organisateur, a terminé premier Français et a empoché une prime de 3 000 €., a pris la 5e place en 1 h 04’29’’ et Florian Carvalho a fini 6e en 1 h 04’33’’.Chez les femmes, l’Éthiopienne Wede Kefale a inscrit son nom au palmarès en 1 h 11’26’’.

20 000 coureurs prêts pour la 44e édition de Marseille-CassisCe dimanche, près de 20 000 coureurs se rassembleront aux abords du stade Vélodrome pour participer à la 44e édition de Marseille-Cassis . Malgré un léger vent d'Est, les conditions météorologiques seront favorables avec une température de départ de 14°C et jusqu'à 20°C dans l'après-midi. Quelques gouttes sont possibles mais ne devraient pas perturber la course. Les participants sont prêts à relever le défi avec le sourire. Lire la suite ⮕

Un homme de 85 ans participe à la course Marseille-CassisBernard Blanc, âgé de bientôt 85 ans, sera le doyen de la 44e édition de la course Marseille-Cassis . Malgré son âge, il continue de travailler et de faire du sport régulièrement. Son secret de longévité ? La religion du travail et des exercices physiques quotidiens. Lire la suite ⮕

