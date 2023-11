Victoire de Manchester City et Leipzig en Ligue des Champions

Sans forcer son talent, (3-0), avec un doublé d'Erling Haaland. Leipzig verra aussi les huitièmes après son succès à Belgrade (1-2). De son côté, Porto, tombeur d'Anvers (2-0) rejoint le Barça en tête du groupe H. Erling Haaland of Manchester City celebrates after scoring the team's third goal during the UEFA Champions League match between Manchester City and BSC Young Boys at Etihad Stadium

ONZEMONDİAL: Une sacrée surprise pour remplacer Guardiola à Manchester City ?Tandis que Pep Guardiola a tout gagné du côté de Manchester City, la question de son remplaçant se pose. Et un nom surprenant est maintenant sur la table.

LEQUİPE: Fact-checking : Doku a-t-il vraiment délivré quatre passes décisives avec Manchester City contre Bournemout...Jérémy Doku a créé la sensation samedi, lors de la victoire de Manchester City face à Bournemouth (6-1), en délivrant quatre « passes décisives », selon le décompte de la Premier League. Mais étaient-elles vraiment toutes décisives ?

LEQUİPE: Pep Guardiola (Manchester City) : « Josko Gvardiol est très à l'écoute »À la veille du match contre les Young Boys de Berne en Ligue des champions (mardi à 21 heures), l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a dressé un bilan positif de l'intégration de Josko Gvardiol au sein de son effectif.

LACROİX: C1: Doku contre Grealish, gauche caviar à Manchester CityManchester City possède deux joyaux sur l'aile gauche avec le «fantastique» Jérémy Doku et Jack Grealish, titulaire en danger. Pep Guardiola se régale de la concurrence extrême et personne ne peut prédire qui jouera, mardi (21h00), contre Young Boys en Ligue des champions.

RMCSPORT: Composition Étoile rouge de Belgrade - RB Leipzig, Ligue des champions, 4ème journée, match du mardi 07 novembre 2023Composition Étoile rouge de Belgrade - RB Leipzig, Ligue des champions, 4ème journée, match du mardi 07 novembre 2023

BFMTV: Ligue 1: rien de positif à retenir après le match nul de Strasbourg contre ClermontVIDÉO - Les chroniqueurs de Kop Racing reviennent ce lundi 6 novembre sur le match nul de Strasbourg face à Clermont dimanche soir.

