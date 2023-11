Victoire d'Oyonnax face à La Rochelle

Mis à jour 04/11/2023 à 17:04 GMT+1 19-17) en ouverture de la 5e journée de Top 14. Sous des conditions climatiques difficiles, le promu a su exploiter les faiblesses du moment de son adversaire qui arrache tout de même un point de bonus défensif.La belle performance pour Oyonnax. Le club de l'Ain a mis fin à une série de trois défaites avec cette victoire à la maison face à La Rochelle (19-17), samedi après-midi.

Grâce à une excellente première mi-temps, un très bon match de leur charnière et un bon travail de leurs avants, les Oyomen ont vite pris le meilleur sur leurs adversaires. En difficulté en conquête, peinant à mettre de la vitesse dans leur jeu, les Rochelais n’ont pas réussi à prendre le match à leur compte. Mais ont continué à pousser jusqu’à la fin, pour aller marquer et obtenir le bonus défensif

:

OUESTFRANCE: La Rochelle : entame parfaite d'Oyonnax dans ce match de Top 14Le Stade Rochelais, champion d’Europe en titre, se déplace sur la pelouse d’Oyonnax ce samedi (15 h). Les deux équipes vivent une entame de saison compliquée et veulent se relancer pour ne pas être distancés au classement. Suivez la rencontre en direct.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEQUİPE: Oyonnax - La RochelleLe sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

La source: lequipe | Lire la suite »

SUDOUEST: Direct. Top 14 : le Stade Rochelais mené par Oyonnax à la pause, suivez le live commentéLa Rochelle se déplace à Oyonnax pour la cinquième journée de Top 14 avec l’objectif de véritablement lancer sa saison

La source: sudouest | Lire la suite »

SUDOUEST: Stade Rochelais : « Devant, Oyonnax a une grosse équipe, nous aussi », prévient Georges-Henri Colombe ReazelAprès une performance très contrastée contre Castres, le pack jaune et noir sera attendu sur le synthétique d’Oyonnax, ce samedi (15 heures)

La source: sudouest | Lire la suite »

SUDOUEST: Le Stade Rochelais a beaucoup à prouver à Oyonnax après un début de saison sans caractèreAu-delà de la claque castraise à Deflandre, les Maritimes, déjà battus trois fois, ont montré peu d’orgueil depuis le mois d’août. Il en faudra, pourtant, à Charles-Mathon ce samedi (15 heures)

La source: sudouest | Lire la suite »

SUDOUEST: Stade Rochelais : Oyonnax et le champion d’Europe ont le même objectif, passer la seconde dans l’AinLe promu Oyonnax et La Rochelle n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre matchs. Leur début de saison, raté, nécessite une victoire, ce samedi (15 heures à Charles-Mathon), pour regarder vers le haut. Ça s’annonce tendu

La source: sudouest | Lire la suite »