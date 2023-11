Victimes de violences sexuelles forcées de cohabiter avec leur agresseur au travail

Il semblerait inimaginable aujourd’hui qu’une victime adulte de violences sexuelles soit forcée et contrainte de cohabiter avec son violeur pendant des mois au travail, intolérable aussi qu’il lui soit proposé de partir en lieu et place de la personne qui l’a agressée. C’est pourtant ce que l’Education nationale a demandé à trois familles dont les enfants avaient subi des agressions sexuelles et l’un d’entre eux un viol de la part d’un autre enfant, dans une école primaire des Hauts-de-Seine.

Des parents qui ont demandé, comme d’autres ailleurs (voir notre article), à ce que l’agresseur mineur change d’école, sans être entendus pendant des mois.Tout démarre en juillet 2022, lorsque la mère d’un des enfants, Arnaud*, interroge son fils suite au signalement d’une maman qui parle d’un enfant « turbulent ». Selon Arnaud, 6 ans, Lény*, 7 ans, demande à certains élèves de montrer leur zizi, et les menacerait de les « jeter depuis la cour » s’ils refusen





