Victime d'une cyber attaque, le site de réservation de la Corsica Ferries est inaccessible

Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine victime d’un arrêt cardiaque « Tout va bien , selon le KremlinLes informations diffusées par un canal Telegram sur un supposé arrêt cardiaque dont aurait été victime le président russe Vladimir Poutine, dimanche 22 octobre 2023, ont été démenties deux jours plus tard par le Kremlin. Le compte qui a dévoilé l’information serait détenu par d’anciens et d’actuels membres des renseignements russes. Lire la suite ⮕

Après un vie menée par les addictions, Sandra a été victime d’un terrible compagnonAu cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d’Olivier Delacroix. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche, mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger. Lire la suite ⮕

Abus de confiance : la résistante Madeleine Riffaud, 99 ans, victime d’une aide à domicileLa prévenue aurait utilisé la carte bancaire de la victime à des fins personnelles. Le préjudice est de plus de 140 000 euros, selon le parquet Lire la suite ⮕