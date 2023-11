Verstappen (Red Bull) et Norris (McLaren) avec brio, Pérez en plein fiasco : les notes des pilotes

Tranquille vainqueur, Max Verstappen (Red Bull) a signé son cinquième succès à Mexico, dimanche soir. Le Néerlandais n'a pas trouvé Lando Norris (McLaren) sur le podium, mais ce dernier s'est bien rattrapé de sa bévue en qualification en remontant au 5e rang. Sergio Pérez (Red Bull) aurait adoré offrir une performance similaire à ses fans mais le pilote local s'est fourvoyé dans le premier tour.

Une course de vieux briscard. L'un des 8 pilotes à avoir senti le potentiel des pneus mediums à la relance. Le septuple champion du monde les a exploités avec finesse et a tiré la quintessence de sa capricieuse W14 dans l'air raréfié de Mexico. Suffisant pour se jouer de Charles Leclerc (Ferrari) et réaliser le meilleur tour avec des gommes usées, mais encore trop tendre pour défier Max Verstappen (Red Bull).

Nouveau record, égal d'Alain Prost : Max Verstappen (Red Bull)continue d'écraser la concurrenceEn cueillant un 16e succès cette saison à Mexico, Max Verstappen (Red Bull) a battu son propre record et a rejoint Alain Prost en nombre de victoires. Lire la suite ⮕

Max Verstappen (Red Bull), seul au mondeMax Verstappen a signé sa cinquième victoire au Mexique, sa seizième de l'année et sa cinquante et unième en F1. Dimanche à Mexico, ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc n'ont pu l'inquiéter. Lire la suite ⮕

Leclerc vise une première victoire au Grand Prix du MexiqueDix-neuvième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix du Mexique réserve toutes ses promesses, ce dimanche 29 octobre. Charles Leclerc (Ferrari) pour la quatrième fois de la saison, après Bakou (3e à l’issue de la course), Spa-Francorchamps (3e) et Austin (6e puis disqualifié).et accompagné par son coéquipier Carlos Sainz Jr sur la première ligne, visera une première victoire cette saison. Que devrait lui contester Max Verstappen (Red Bull), P3 sur : déjà champion du monde, le pilote néerlandais peut viser un 16e succès cette saison et ainsi battre son propre record de victoires (15 en 2022).À domicile, Sergio Pérez (Red Bull) partira aux côtés de Lewis Hamilton, qui lui conteste la place de dauphin de Verstappen en cette fin de saison. Suivez la course en direct.F1. Grand Prix des États-Unis : Verstappen en pole position, découvrez la grille de départ du sprint Après s’être quelque peu manqué en qualifications du Grand Prix des États-Unis vendredi, Max Verstappen (Red Bull) s’est rattrapé en signant la pole position de la course sprint sur le circuit des Amériques, samedi 21 octobre, en devançant Charles Leclerc (Ferrari) de 55 millièmes.Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’est adjugé la pole position du Grand Prix des États-Unis, vendredi 20 octobre, devant les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) a manqué sa Q3 et partira seulement 6e sur la grille de départ, dimanche soir à Austin. Lire la suite ⮕

Grand Prix du Mexique : Red Bull toujours en tête du classement des constructeursLors du Grand Prix du Mexique, Red Bull continue de dominer le classement des constructeurs. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, P1 et P2 sur la grille de départ, ont manqué l'occasion de rattraper Mercedes. Lire la suite ⮕

Le Grand Prix du Mexique : Pérez abandonne après un accrochage avec LeclercSergio Pérez (Red Bull) a causé un accrochage avec Charles Leclerc (Ferrari) à l'amorce du premier virage de la course. Sa monoplace s'est envolée avant de lourdement chuter dans les dégagements, provoquant l'abandon de la Red Bull n°11 devant des milliers de spectateurs déçus. Lire la suite ⮕

Verstappen et Perez sous pression au Grand Prix de Formule 1 du MexiqueMax Verstappen, déjà assuré du titre mondial, est attendu par les supporters mexicains. Sergio Perez, quant à lui, est sous pression pour conserver sa place chez Red Bull. Lire la suite ⮕