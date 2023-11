Vers un statut de l’élu ? une idée qui fait son chemin et que défendent des députés socialistes

Vers un statut de l’élu ? une idée qui fait son chemin et que défendent des députés socialistesLe président de la République, qui recevait mercredi soir à l’Élysée nombre des maires réunis en congrès à Paris, a lui aussi évoqué dans son discours un « texte de loi » sur le statut de l’élu.De plus en plus de voix s’élèvent dans le monde politique pour réclamer un statut de l’élu.

Emmanuel Macron a évoqué mercredi soir le sujet devant les maires réunis en congrès qu’il avait invités à l’Élysée, des propositions de loi émanant du Sénat ou de l’Assemblée nationale émergent. Ce jeudi, des députés socialistes présentent leur projet», avec pour objectif « d’embrasser toutes les problématiques » afin de permettre à tous les citoyens de pouvoir briguer un mandat. Lors des municipales de 2020, « une centaine de communes n’avaient aucun candidat déclaré à une semaine du premier tour », a rappelé le député de la Haute-Vienne Stéphane Delautrette, soulignant l’urgence de prendre le sujet à bras-le-corp





