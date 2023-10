Vers un remake de la finale 2022 Djokovic-Rune dès les quarts après le tirage au sort du Rolex Paris Master...

Le tirage au sort du Rolex Masters de Bercy a été réalisé ce vendredi avec la présence du Français Arthur Fils, 38e joueur mondial, entré directement dans le tableau après le forfait du Canadien Denis Shapovalov.Le tirage au sort a épargné Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, respectivement numéro 1 et 2 au classement mondial, qui ne pourront se retrouver qu'en finale.

Ce quart de tableau particulièrement relevé compte aussi le récent vainqueur de Shanghai Hubert Hurkacz (11e) qui retrouvera celui qu'il avait battu en demi-finales, l'Américain Sebastian Korda pour son entrée dans la compétition. Et de l'autre côté, Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov, Nicolás Jarry et surtout le numéro 3 mondial, Daniil Medvedev.Côté français, pas moins de quinze joueurs seront présents au Masters.

Figure aussi dans cette partie Jannik Sinner (4e) vainqueur à Pékin et Alex de Minaur (13e) sur la route des quarts. Ugo Humbert qui a retrouvé le top 30 en battant notamment deux tops 10 le mois dernier, Rublev à Pékin et Tsitsipas à Shanghai, et Arthur Fils qui s'est hissé jusqu'en headtopics.com

Lire la suite:

lequipe »

Tirage au sort : Djokovic et Rune ont rendez-vous, Alcaraz et Monfils pas épargnésDu côté des Bleus à Bercy : Arthur Fils et Ugo Humbert joueront des qualifiés, Gaël Monfils jouera Francisco Cerundolo au 1er tour. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – AEK Athènes du 26 octobreNotre pronostic : Marseille bat l’AEK et moins de 4,5 buts dans le match (1.96) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Toulouse du 26 octobreNotre pronostic : Liverpool bat Toulouse par au moins deux buts d’écart (1.46) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panathinaïkos – Rennes du 26 octobreNotre pronostic : match nul entre le Panathinaïkos et Rennes (3.25) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕

Masters 1000 de Paris-Bercy. Les Français bien lotis, Rune dans la partie de tableau de DjokovicLe tirage au sort du Masters 1000 de Paris-Bercy a eu lieu ce vendredi 27 octobre. Les Français, dans l’ensemble, s’en sortent bien pour le premier tour. À noter que la finale pourrait opposer Novak Djokovic à Holger Rune, ce qui était déjà l’affiche en 2022. Lire la suite ⮕