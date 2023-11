Vents violents: les grands parcs et les cimetières fermés ce jeudi à Lyon

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Lyon: les grands parcs et les cimetières fermés ce jeudi en raison des vents violentsLa ville de Lyon indique que les grands parcs et les cimetières pourraient rouvrir dans l'après-midi ce jeudi 2 novembre selon l'évolution des conditions météorologiques.

ACTUFR: Tempête Ciaran à Lyon : vents jusqu'à 100 km/h, Météo France déclenche la vigilanceAprès des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h dans l'ouest de la France, Lyon pourra être touchée par des vents de 100 km/h localement ce jeudi.

LAPROVENCE: L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, blessé lors du caillassage du car de LyonL'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé lors du caillassage du car de Lyon avant le match contre Marseille. Il a dû recevoir douze points de suture et sa présence sur le terrain pour le prochain match reste incertaine.

BFMTV: Jusqu'à dimanche, le cheval à l'honneur à LyonVIDÉO - Eurexpo transformé en écurie géante jusqu'à ce dimanche 5 novembre lors d'Equita Lyon.

BFMTV: La vogue des Marrons bat son plein à LyonVIDÉO - La vogue des Marrons bat son plein à Lyon jusqu'au 12 novembre.

ACTUFR: Tempête Ciaran : des vents supérieurs à 130 km/h attendus mercredi et jeudi dans le FinistèreLa tempête Ciaran devrait frapper le Finistère dès mercredi 1er novembre au soir. Les vents seront très violents et les vagues démesurées entraînant un risque de vague-submersion.

