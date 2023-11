Ventes de New York : la grande peinture moderne et contemporaine face à l'inconnu

Les garanties sont l'objet d'un marché parallèle et il est souvent arrivé que les collectionneurs soient en compétition jusqu'à la dernière minute pour acheter des garanties qui les engageaient à un niveau élevé de prix et leur permettait de l'emporter, en cas de désintérêt de dernière minute du marché, en deçà de la somme préfixée. Mais cette saison, tout change.

Cette femme de la haute société new-yorkaise s'était mise à collectionner à la fin des années 1960, après qu'on lui a volé tous ses bijoux.Adam Weinberg, le directeur du Whitney Museum, l'a connue pendant plus de trente ans. « C'était une collectionneuse très instinctive.

Elle est représentée sur un fond bleu électrique, dans une déclinaison de motifs aux teintes vives, et coiffée d'un grand chapeau. Son profil est complété par une lune, tandis que ses seins et ses ongles peints sont volontairement grossis.

Emily Fisher Landau était particulièrement passionnée par Ed Ruscha (né en 1937), un artiste pop californien auquel le MoMA de New York consacre jusqu'au 13 janvier une rétrospective. Il a déclaré : « Je n'ai pas la Seine comme Monet. J'ai juste la route 66 entre l'Oklahoma et Los Angeles.

Toujours en lien avec l'actualité des expositions muséales, Sotheby's propose, issue de la collection Fisher Landau, une peinture de 1958 dans les tons de rouges foncés et bruns de l'artiste Mark Rothko (1903-1970). Elle fait partie de la mythique série initialement destinée à orner le Seagram Building, avant que le peintre ne change d'avis. Il a offert neuf de ces toiles, avant son suicide, à la Tate Modern de Londres.

