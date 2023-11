Vente aux enchères des accessoires de The Crown

Avis aux fans de The Crown : alors que la série touche à sa fin, la maison de vente aux enchères Bonhams organise une vente exceptionnelle de plus de 450 accessoires, costumes et objets qui ont servi au tournage. Les derniers épisodes de la création Netflix consacrée à l'histoire de la famille royale britannique seront diffusés le 14 décembre, après une première partie intense et riche en émotions dévoilée la semaine dernière.

À lire aussi : The Crown : Diana était-elle vraiment fan de Julio Iglesias? Les amateurs de royal dramas pourront prolonger la passion lors de la vente aux enchères thématique, à condition de mettre la main au portefeuille. Parmi les lots les plus convoités fournis par Left Bank Pictures, société de production de la série, la revenge dress portée par Elizabeth Debicki dans la peau de Lady Diana occupe la première position. Elle pourrait s'envoler à 12 000 livres sterling (soit l'équivalent d'environ 13700 euros). Une bagatelle à côté de la réplique du carrosse Gold State Coach, dont la valeur est estimée pour un montant allant jusqu'à 50 000 livre





