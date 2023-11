Venezuela: une manifestation pour réclamer la libération des prisonniers politiques

«Une génération entière sacrifiée»: en Haïti, un expert de l'ONU alerte sur les violences sur les enfantsÉtats-Unis: le gouvernement approuve le plus grand projet éolien de l'histoire du paysPanama: la proposition de référendum ne fait pas retomber la pression autour d'un projet minier controverséÀ la Une: le président du Panama propose un référendum

MEDIAPART: Venezuela : « Personne ne peut ignorer les résultats » de la primaire, assure l’oppositionL’opposition vénézuélienne a réitéré mercredi son soutien à Maria Corina Machado malgré son inéligibilité et la « suspension » par la justice des résultats de la primaire qu’elle a remportée haut la main : « Rien ni personne ne peut ignorer les résultats et leurs effets politiques ».

