Vegetek pose le premier mur végétalisé de son bâtiment de recherche et développement

Ce mercredi 25 octobre 2023, à Cenon (Gironde), l'entreprise Vegetek avait convié les élus et la presse pour la pose 'du premier mur' du bâtiment dédié au département recherche et développement du spécialiste de la végétalisation des bâtiments et des villes.

Née à Bordeaux, cette start-up - devenue une filiale du groupe Demonchy - est détentrice de plusieurs brevets pour sa solution de murs végétalisés, après s'être fait connaître au niveau national pour ses toitures végétalisées irriguées.En juin 2023, Vegetek a déjà livré un premier projet à Biganos, sur la route entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon.

L'entreprise bordelaise a la propriété intellectuelle de ces jardinières conçues en béton bas carbone. 'L'avantage, c'est que le béton coûte beaucoup moins cher que l'aluminium, qui est souvent utilisé jusqu'alors dans les projets de murs végétalisés. Résultat, ce sont toujours les mêmes qui peuvent se l'offrir : hôtels de luxe, centre commerciaux, etc. headtopics.com

Aussi, dans cet objectif, le responsable du développement rappelle que les murs végétalisés ont été préfabriqués dans une usine de manière à ce qu'ils puissent se poser 'comme un Lego®' grâce à 'une technicité courante'.

Une révolution pour le secteur du BTP ? 'Ce type de procédés est déjà mature en Autriche, en Allemagne ou dans les pays scandinaves mais ce n'est pas encore le cas en France, où on espère être les précurseurs avec une technicité courante. headtopics.com

