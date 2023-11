Vaucluse : la nouvelle maison de santé de Mondragon sortira de terre en 2024

Pour faire face aux futurs départs à la retraite de trois médecins généralistes, le maire de Mondragon (Vaucluse), Christian Peyron, projette de construire une maison pluridisciplinaire de santé. 'La demande accrue de soins, les mutations épidémiologiques imposent de nouvelles organisations de proximité et de premier recours.

D'où le souhait d'une dynamique de santé selon ces principes : respect et valorisation des compétences de chacun, concertation et coopération entre les professionnels', explique-t-il.En janvier 2022, les docteurs Élodie Pupile et Jean-Christophe Nicolas, ainsi que l'infirmière Émilie Raoux, acceptaient d'accompagner la collectivité dans ce processus.

