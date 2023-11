Var: le retour des maraudes solidaires auprès des sans-abris

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

LATRIBUNE: La France renforce ses relations avec l'Asie centrale, en particulier avec l'OuzbékistanLa France accorde une attention particulière à l'Asie centrale, en raison de sa position géopolitique, de ses ressources énergétiques et de son potentiel économique. L'Ouzbékistan est considéré comme un État important et influent dans la région.

SUDOUEST: Trois projections de mapping vidéo avec orchestre et chœur ajoutées à BordeauxTrois représentations supplémentaires avec orchestre et chœur auront lieu les vendredis 10, 17 et 24 novembre à 22h30 à Bordeaux. Ces concerts s'ajoutent à ceux déjà prévus à 19h30 et 21h. Le spectacle de mapping vidéo est proposé jusqu'au 17 décembre.

BFMTV: Halloween: les légendes effrayantes du VarVIDÉO - BFM Toulon Var vous raconte les légendes effrayantes du département pour Halloween.

CLUBIC: Amazon Prime Video fait le plein de mangas animés avec le plus gros catalogue du mondeAmazon vient de signer un accord qui devrait faire la joie des amateurs d'animés.

LILLE_ACTU: Interdictions pour prévenir les troubles à l'ordre public lors de la fête d'HalloweenPour prévenir 'les troubles à l'ordre public', la préfecture du Nord a pris un arrêté à l'occasion des célébrations de la fête d'Halloween. Des interdictions ont été mises en place, du 31 octobre au 2 novembre 2023. 'Un contexte de menace terroriste toujours présente'

SUDOUEST: Tempête Ciaran vue du Pays basque : Saint-Jean-de-Luz en alerte jusqu’à nouvel ordreDifférentes mesures sont mises en œuvre depuis le début de la semaine pour faire face aux fortes pluies, aux vents violents et la très grosse houle attendus ces prochaines heures sur le golfe de Gascogne

