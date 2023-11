Var: le département placé en vigilance jaune orages

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Alpes-de-Haute-Provence: à Pierrevert, une brocante pleine de perles raresVIDÉO - La brocante de Pierrevert, qui s'est tenue dimanche, regorge toujours de perles rares. Lire la suite ⮕

Disparition inquiétante d'une adolescente : un médium évoque une possible implication d'une femmeDepuis plusieurs jours, Lina, une adolescente de 15 ans, est introuvable. Un médium spécialiste du paranormal émet l'hypothèse d'une implication d'une femme d'âge mûr dans cette affaire. Lire la suite ⮕

Effondrement d'une maison à Salernes, dans le VarUne maison non-habitée s'est effondrée avenue Victor Hugo à Salernes. Les pompiers ont vérifié qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Une équipe cynophile a également été mobilisée. Quinze pompiers ont participé à l'intervention. Lire la suite ⮕

Var: au Muy, une association recense les anguilles pour les préserverVIDÉO - Dans le Var, au Muy, une association recense les anguilles présentes dans les cours d'eau. Elle vérifie ensuite leur état de santé, avec une technique de pêche qui n'est pas sans danger pour l'homme. Lire la suite ⮕

Nature et marche pour une semaine dans le VarÀ l’occasion de la semaine de la nature, le Département organise des randonnées à thèmes. Une opportunité pour découvrir ou redécouvrir la beauté des lieux incontournables qui font la renommée du Var. Lire la suite ⮕

Programme des activités du collège d'Olt de Puy-l'Evêque en novembreDiverses activités sont prévues au collège d'Olt de Puy-l'Evêque au mois de novembre, dont un concert du groupe 'Peace lobe', une intervention sur la laïcité, une journée de lutte contre le harcèlement scolaire, une présentation sur l'eau, une réflexion sur le petit-déjeuner, une réunion des délégués de classe, une intervention sur la protection judiciaire de la jeunesse, une sensibilisation au racisme et une remise des diplômes du brevet des collèges. Lire la suite ⮕