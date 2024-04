VanMoof : les vélos électriques A5 et S5 sont de retour en vente

Petit à petit, VanMoof se reconstruit. Après avoir été déclarée en faillite à l’été 2023, l’emblématique marque néerlandaise connue pour ses vélos électriques connectés est passée sous le giron de Lavoie, un fabricant spécialisé dans les trottinettes électriques haut de gamme – et accessoirement filiale du groupe McLaren Applied. Depuis, l’heure est à la restructuration et au renouveau.

Plusieurs plans de bataille ont été présentés, avec comme objectifs principaux de reconstituer un réseau d’entretien et de réparation – c’est d’ailleurs chose faite – et d’ouvrir à nouveau les commandes des vélos électriques VanMoof A5 et S5. Des délais de livraison très corrects Bonne nouvelle : cette dernière étape est actuellement en cours de déploiement. Le binôme susmentionné est en effet disponible à l’achat sur le site allemand WeLikeBikes, partenaire officiel de la firme batave. Sur sa plateforme, il est ainsi possible d’acquérir l’un des deux VAE pour la somme de 3298 euro

Vanmoof Vélos Électriques A5 S5 Vente

