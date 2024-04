Van Aert commence sa rééducation après sa chute

Van Aert a débuté sa rééducation après sa lourde chute, Vingegaard voudrait le voir au Tour plutôt que sur le Giro. Wout Van Aert , à défaut d'être sur son vélo, est déjà sur pied. Le Belge a commencé sa réeducation par de la marche, comme annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

Une course contre la montre pour la guérison de lourdes blessures, dont plusieurs fractures aux côtes, avant le Tour d'Italie qui débutera le 4 mai, et que le coureur de la formation Visma-Lease a Bike semble ne pas avoir abandonné. Le Belge Wout Van Aert, victime de multiples fractures après avoir chuté dans A travers la Flandre mercredi 27 mars, a entamé sa rééducation par une marche de quatre kilomètres hier, a-t-il annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux

Van Aert Rééducation Chute Blessures Tour D'italie

Cyclisme : Terrible chute pour Wout Van Aert, contraint d’abandonner la course A travers la FlandreLe Belge de 29 ans a violemment chuté, ce mercredi, à 67 km de l’arrivée de la course A travers la Flandre. Sa participation aux monuments que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix est plus que compromise

Cyclisme/A Travers la Flandre: le rêve brisé de Wout Van AertLe rêve d'une première victoire sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix s'est brisé mercredi pour Wout Van Aert qui souffre de plusieurs fractures à la clavicule et aux côtes après une chute terrible dans A travers la Flandre.

GP E3 : Mathieu van der Poel encore trop fort pour Wout Van AertLe Néerlandais a remporté ce vendredi cette course flandrienne, loin devant le Belge, troisième

Mathieu Van der Poel remporte l'E3 Saxo Classic en solitaire, Wout Van Aert troisièmeMathieu Van der Poel, à l'attaque dans le Paterberg, s'est imposé à Harelbeke après un effort solitaire de 44 kilomètres, vendredi, pour remporter l'E3 Saxo Classic. Tombé puis parti en contre, Wout Van Aert termine troisième, derrière Jasper Stuyven.

Cyclisme : pourquoi la chute de Wout van Aert intervient au pire momentLa star belge de l'équipe Visma-Lease a bike souffre de plusieurs fractures à la clavicule et aux côtes après une chute terrible sur 'À travers la Flandre' ce mercredi 27 mars.

À Travers la Flandre : une terrible chute met Van Aert, Pedersen et Girmay à terreUne terrible chute a marqué cette 78e édition d’À Travers la Flandre à 68 kilomètres de l’arrivée ce mercredi, mettant au tapis plusieurs favoris dont Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl-Trek) ou encore l’Érythréen Biniyam Girmay (Wanty-Intermarché).

