Valérie Trierweiler : ses deux fils en viennent aux mains, la police fait usage de la force à son domicile

Ce vendredi 27 octobre, Le Parisien révèle qu’un incident à eu lieu au domicile de Valérie Trierweiler. Les policiers ont été appelés pour résoudre un conflit familial dans la nuit de jeudi à vendredi dans l’appartement de la journaliste situé au XVIe arrondissement de Paris. Ce ne sont autres que les deux fils, âgés de 26 et 29 ans, de l’ex-compagne de François Hollande, qui ont eu une altercation.

Ces derniers en étaient venus aux mains sous l’emprise de l’alcool. L’un d’eux, allongé à terre avec du sang sur la bouche, était particulièrement virulent et tenait des propos"incohérents et agressifs.". Le deuxième fils de Valérie Trierweiler, torse nu, était plus calme d’après Le Parisien..

Le fils de Valérie Trierweiler vit une période difficile Pour rétablir le calme dans l’appartement parisien, les forces de l’ordre ont dû user des grands moyens. En effet, le plus agressif des frères ne s’est pas laissé faire et n’a pas manqué d'insulter les policiers. Ce dernier aurait également reproché à sa mère d’avoir ouvert la porte aux « flics ». headtopics.com

Le parquet a malgré tout demandé une convocation au commissariat des deux mis en cause, entendus ce vendredi après-midi en audition libre pour des faits de violence intrafamiliale et sur personne dépositaire de l’autorité publique. La maman des deux jeunes hommes a été également entendue comme témoin. Aucune interpellation n’a eu lieu.

