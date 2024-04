Valenciennes et Lyon se disputent une place en finale de la Coupe de France

Valenciennes n'a connu qu'une seule finale de Coupe de France C'était en 1951, pour une défaite 3-0 en finale contre Strasbourg. Valenciennes a l'opportunité de retourner en finale cette année, pour sauver une saison de L2 catastrophique où les Nordistes sont actuellement derniers.Les Lyonnais n'ont plus atteint la finale de la Coupe de France depuis 2012, date de leur dernier titre contre Quevilly.

Mais entre temps, l'OL a été éliminé trois fois en demi-finale de la compétition, contre Rennes en 2019, Paris en 2020 et Nantes en 2023.Pierre Sage titularise Lucas Perri dans les cages, comme lors des deux tours précédents. Par rapport à ce week-end, Mata et Tagliafico font leur retour en défense, alors que Nuamah, Mangala et Benrahma intègrent l'entrejeu. Cherki est laissé sur le banc.Perri - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic - Nuamah, Caqueret, Mangala, Benrahma - Lacazett

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Coupe de France : une formalité pour Lyon face à Valenciennes en 1/2 ?L'Olympique lyonnais sera-t-il premier qualifié pour la finale de la Coupe de France, 12 ans après y avoir décroché son dernier trophée ? Seulement 10e de Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l'OL a en tout cas une occasion énorme de se rapprocher d'un place européenne via la Coupe : l'équipe de Pierre Sage reçoit le dernier de Ligue...

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Valenciennes joue sa demi-finale de Coupe de France à LyonLe club chti est le Petit Poucet du dernier carré, dernier de Ligue 2, condamné au National. Mais il rêve d'un exploit face à l'OL, 10e de Ligue 1.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Rayan Cherki saura ce lundi s'il est disponible pour OL-Valenciennes en Coupe de FranceVictime d'une béquille à un mollet jeudi et sorti à la pause d'OL-Reims samedi (1-1), Rayan Cherki va passer un test ce lundi pour savoir s'il pourra être aligné mardi soir contre Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Coupe de France: 'Le pire tirage possible', pourquoi l’OL joue très gros contre ValenciennesL’Olympique Lyonnais reçoit Valenciennes ce mardi soir (20h45) en demi-finale de Coupe de France (20h45). Si le club rhodanien a une opportunité en or de sauver sa saison, il peut aussi perdre très gros.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Coupe de France : Les 11 bus de supporters du VAFC ont pris la route vers LyonLes 11 bus de supporters valenciennois ont pris la route vers Lyon, ce mardi matin, pour un long périple qui les mènera jusqu’au match le plus important de la saison du VAFC : la demi-finale de Coupe de France.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Pour Lyon, tout se joue en demi-finales de Coupe de FranceL'OL doit battre Valenciennes (L2), ce mardi soir (20 h 45) dans un stade à guichets fermés, pour s'offrir une finale de Coupe de France et un printemps palpitant. Une défaite, en revanche, tirerait le rideau sur cette saison infernale et pourrait ouvrir une nouvelle période d'instabilité.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »