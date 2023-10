Valdunes: ce que l’État veut dire par «engagement financier»

Reprise de Valdunes: l'engagement de l'État et la région des Hauts-de-France confirméUne nouvelle réunion est prévu lundi 30 octobre entre les syndicats et Bercy alors qu'État et région ont affirmer qu'ils allaient s'engager financièrement. La SNCF et Alstom s'engagent quant à eux à commander un certain volume. Lire la suite ⮕

L’Union européenne ne devrait pas tenir ses engagements de livraison d’obus à l’UkraineLes canons Caesar livrés par la France utilisent des obus de 155 mm que l'Ukraine réclame en permanence à ses alliés. Lire la suite ⮕

Cygnes blessés par des agents SNCF : pas de sanction, mais des engagementsLes trois cygnes poussés d'un pont à Lyon poursuivent leur convalescence, au centre de soins pour animaux sauvages L'Hirondelle. Entre l'association basée dans le Rhône et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, la... Lire la suite ⮕

La CGT menacée d’expulsion de la Bourse du travailLa CGT conteste la décision du maire de mettre un terme à la convention d’occupation de la Bourse du travail, d’ici mars 2024, pour y installer l’office de tourisme. Le syndicat entend ne pas se laisser déposséder de ce haut lieu des luttes. Lire la suite ⮕

Pompiers landais : la CGT dénonce un manque de reconnaissance après les grands incendiesIls étaient près de 2 000 pompiers mobilisés lors de l’été 2022 pour lutter contre les feux de forêt. À l’heure des récompenses honorifiques, seuls 45 obtiennent une médaille. Un syndicat monte au créneau Lire la suite ⮕

Bourse du travail de Toulouse : bras de fer entre la mairie et la CGTLe maire de Toulouse conteste les conditions d’utilisation de la Bourse du travail par la CGT. Vendredi, il a interdit l’organisation d’un meeting pro-palestinien dans ces murs. Lire la suite ⮕