Val-de-Marne. Détenu illégalement, un serval grièvement blessé après avoir chuté d’un immeuble

mardi 24 octobre 2023. Ce jeune félin sauvage d’Afrique avait été emmené chez le vétérinaire par son propriétaire après avoir chuté d’un immeuble. Il a dévalé plusieurs étages et a été victime de nombreuses fractures.

Son maître a pris la fuite après s’être rendu chez le vétérinaire, indiquent nos confrères. Il n’a pas encore été identifié, puisque le serval n’avait pas été déclaré. Polytraumatisé, l’animal a dû être transporté rapidementUne enquête judiciaire a été ouverte par les inspecteurs de l’environnement pour « détention non autorisée d’animal non domestique ».

Selon le quotidien francilien, en un an, 18 servals ont été saisis chez des particuliers qui ne possédaient pas d’autorisation. Les animaux ont ensuite été pris en charge parUn homme a tiré mercredi soir sur des dizaines de personnes à Lewiston, dans le Maine, à l’est des États-Unis. Au moins 22 personnes sont décédées et on compte plus d’une cinquantaine de blessés. Le suspect, identifié, est toujours en fuite. headtopics.com

Val-de-Marne : Un serval gravement blessé saisi après avoir chuté d’un appartementSon propriétaire l’a abandonné chez le vétérinaire et a pris la fuite Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024: des billets offerts dans le Val-de-MarneVIDÉO - Dans le Val-de-Marne, des billets pour les JO de Paris 2024 vont être offerts aux habitants au club pour Paris 2024. Un tiers de ses billets sera distribué aux clubs sportifs. Lire la suite ⮕

Contrôle sanitaire dans le Val-d'Oise : un restaurant fermé | La Gazette du Val d'OiseUn restaurant situé à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, a été fermé par la préfecture ce jeudi 26 octobre 2023 pour manquement aux règles sanitaires. Lire la suite ⮕

Marne : pourquoi les enfants fêtent-ils Halloween le 31 octobre ?Reprenant la tradition irlandaise, les enfants de la Brie vont fêter Halloween. Bonbons et déguisements au programme. Mais d'où vient Halloween ? Lire la suite ⮕

Un médecin et une banque : comment ce village de Seine-et-Marne a fait coup doublePrivé de banque depuis 30 ans et de médecin depuis un an, le village retrouve les deux grâce à sa toute nouvelle maison de santé. Une belle dynamique. Lire la suite ⮕

Fontainebleau : un bébé blessé par balle décède à l'hôpital | La République de Seine et MarneLes faits auraient été commis à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. Un bébé est décédé des suites de ses blessures par balle à l'hôpital de Fontainebleau. Lire la suite ⮕