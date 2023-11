Val-d’Oise : quatre piétons mortellement percutés par un automobiliste

Quatre personnes sont mortes ce dimanche soir à Sarcelles, après avoir été percutées par un automobiliste. Au moment de l’accident, les quatre victimes étaient sur la chaussée, dans une zone « hors passage piéton et non éclairée » et limitée à 50 km/h, selon les informations du Parisien .

Ils se seraient arrêtés sur la route quelques instants plus tôt pour venir en aide à une personne victime d’un malaise. Les secours, arrivés peu après l’accident, n’ont pas pu les réanimer. Le conducteur de la Renault Twingo qui les a percutés est âgé de 29 ans. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants qui ont été menés sont négatifs.

Val-d'Oise : quatre personnes tuées après avoir été renversées par une voiture à SarcellesQuatre piétons, qui auraient été immobiles sur une route à Sarcelles, ont été tués après avoir été renversés par une voiture. Le groupe d'individus se serait brusquement arrêté pour venir en aide à l'un d'entre eux. Lire la suite ⮕

Quatre piétons fauchés par une voiture à Sarcelles, dans le Val-d'OiseVIDÉO - Quatre piétons ont été fauchés par une voiture à Sarcelles, alors qu'ils sortaient d'un évènement organisé par la communauté haïtienne. Les victimes sont deux femmes et deux hommes, âgés entre 31 et 66 ans. Le conducteur, testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, a été placé en garde à vue. Lire la suite ⮕

Incendie dans un immeuble à SarcellesUn incendie s'est déclaré dans un immeuble à Sarcelles, Val-d'Oise. Huit personnes ont été évacuées et deux appartements ont été endommagés. Les occupants ont été relogés. Lire la suite ⮕

Quatre piétons mortellement percutés par un automobiliste à SarcellesQuatre piétons qui s'étaient arrêtés sur une chaussée mal éclairée ce dimanche 29 octobre au soir à Sarcelles (Val-d'Oise) pour venir en aide à l'un d'entre eux qui avait eu un malaise, ont été mortellement percutés par un automobiliste, a-t-on appris de source policière. Lire la suite ⮕

Accident mortel à Sarcelles : quatre piétons percutés par un automobilisteUn accident s'est produit ce dimanche 29 octobre au soir à Sarcelles (Val-d'Oise). Quatre piétons, arrêtés sur une chaussée mal éclairée pour venir en aide à l'un d'entre eux qui avait eu un malaise, ont été mortellement percutés par un automobiliste. Lire la suite ⮕

Quatre piétons mortellement percutés par un automobiliste à SarcellesQuatre piétons qui s’étaient arrêtés sur une chaussée mal éclairée dimanche soir à Sarcelles (Val-d’Oise) pour venir en aide à l’un d’entre eux qui avait eu un malaise, ont été mortellement percutés par un automobiliste, a-t-on appris de source policière. Lire la suite ⮕