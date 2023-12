Vainqueur d'un huitième UK Championship, Ronnie O'Sullivan ou l'éternel second souffle : "Je n'ai plus rien à prouver" Inoxydable Ronnie O'Sullivan. Trente ans après avoir décroché son premier sacre au UK Championship, la légende du snooker a ajouté un vingt-deuxième tournoi de la Triple Couronne à son palmarès en dominant Ding Junhui en finale (10-7). A 47 ans. Si "The Rocket" n'a guère brillé tout au long de la semaine à York, ce sacre est pourtant l'un des plus singuliers de sa carrière.

England's Ronnie O'Sullivan shows off the trophy after his victory over China's Ding Junhui in the final of the 2023 MrQ UK Championship at the York Barbican in York in Northern England.Il ne faut jamais enterrer ou oublier Ronnie O'Sullivan. Jamais. Débarqué à York avec quelques certitudes, mais loin de ses débuts de saison les plus flamboyants, le Britannique a signé une semaine exceptionnelle pour décrocher un huitième trophée du UK Championship ce dimanche. A deux jours de fêter ses 48 ans, il est devenu le vainqueur le plus âgé d'un tournoi de la Triple Couronn





