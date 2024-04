Vague de chaleur en France

Il va faire très chaud. Alors qu'après une année 2023 record, l'hiver a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, la tendance se poursuit. Actuellement, le centre et l'est de l'Europe ainsi que les Balkans connaissent des chaleurs inédites pour la saison. Des températures hors normes vont également gagner l'Hexagone ces prochains jours.

Cela s'explique par une masse d'air chaud "qui remonte de l'Équateur, de l'Afrique du Nord, qui va traverser la péninsule ibérique et gagner quasiment toute la France", explique sur BFMTV Patrick Marlière, météorologue chez Medias-Weather. Remontée d'air chaud Dès jeudi, la barre des 20°C sera atteinte sur toute la moitié sud du pays. Météo-France prévoit même des pointes à 25°C dans le Sud-Ouest, à Bordeaux ou à Biarritz

