Utopiales. Roland Lehoucq, astrophysicien : « La science a intérêt à parler à la science-fiction »

Pourquoi y a-t-il autant de scientifiques (une quarantaine) au festival de science-fiction Utopiales ? Les Utopiales sont un festival de science-fiction, donc on invite d’abord des auteurs (plus de 120). Mais la science-fiction n’est rien d’autre qu’une expérience de pensée sociale, politique des conséquences du progrès ou d’objets techniques et scientifiques. Il est intéressant que des scientifiques discutent des objets mis en scène dans la science-fiction. Pour les analyser à l’aune du développement technique ou discuter de leurs conséquences.

OUESTFRANCE: Ouverture du festival des Utopiales à Nantes : Guillaume Meurice et Christopher Nolan au programmeLe vaisseau amiral des Utopiales, festival international de science-fiction, se pose pour cinq jours à la Cité des Congrès de Nantes. Le bal des étoiles démarre ce mercredi 1er novembre.

OUESTFRANCE: À Nantes, osez la science-fiction grâce aux Utopiales !La vingt-quatrième édition du festival international de science-fiction démarre mercredi 1er novembre. Jusqu’au dimanche 5 novembre, à la cité des congrès, autrices et auteurs, scientifiques ou artistes refont le monde.

