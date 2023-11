Utilisation illégale de la reconnaissance faciale à Nice

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) utilise-t-elle un système illégal de reconnaissance faciale à travers ses caméras de vidéosurveillance ? Mardi 14 novembre 2023, nos confrères de Disclose ont révélé que la police nationale se seraient procurée un logiciel et l'exploiterait à des fins de reconnaissance faciale, ce qui est interdit par la loi. De nombreuses villes en France, dont la capitale azuréenne, l'auraient également entre les mains. À lire aussi Sécurité à Nice.

Faut-il craindre pour sa vie privée avec les caméras de vidéosurveillance ? Ils sont favorables pour plus de sécurité 'Ah bon ?', demande Mohamed, un Niçois rencontré à l'angle de l'avenue Jean-Médecin et du boulevard Victor-Hugo. Pour lui, comme pour Nathalie, l'usage de la reconnaissance faciale peut être bien. 'Même rassurant', estime cette Niçoise : 'De savoir que s'il arrive quelque chose, quelqu'un peut intervenir'. Mais attention à la vie privée Mohamed nuance : 'Enfin, si c'est pour scruter les gens, non, ce n'est pas bien'. Juliette se promène avec sa sœur, Isabelle : elle est plus fatalist

