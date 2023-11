Usine de e-carburants sur le bassin de Lacq : quels seront les besoins en eau et en bois ?

Couper ou ne pas couper des arbres. Telle est la question, posée par l’association de défense de l’environnement Sepanso concernant le projet E-CHO. Porté par l’entrepriseMais pour faire avancer ces bateaux et avions au carburant réputé plus vertueux, Elyse Energy a besoin d’eau et de biomasse. Ce dernier sujet fera l’objet d’une réunion dele 14 novembre, dès 18 heures, dans la salle du conseil communautaire de Mourenx.

« Ils vont devoir abattre des arbres pour alimenter leur projet », assure Marianne Ducamp, du groupe Arbres et Forets de la Sepanso. Elle brandit le Schéma régional biomasse et le Schéma régional foret bois. « Des documents qui, d’un côté, font les fonds de tiroirs. On y compte même les résidus d’élagage.

« Nous partageons totalement ce constat. La ressource est précieuse et rare. Elle doit être utilisée avec précaution, rassure Benoit Decourt, en charge des affaires publiques pour Elyse Energy. Le procédé que nous utilisons a été testé pendant dix ans à Dunkerque et sur un site d’Avril dans l’Oise. Sa particularité est sa première phase, qui repose sur un principe de torréfaction.

L’entreprise ajoute qu’elle a fait le choix de l’hydrogène, afin de disposer d’un rendement de 100 % sur la biomasse. Cet hydrogène doit être obtenu par l’électrolyse, en faisant passer un courant électrique dans l’eau.

