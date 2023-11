USA: Biden appelle à une 'pause' dans les combats à Gaza

Joe Biden s'adressait à quelque 200 personnes lorsqu'il a été interpellé par une personne se trouvant dans l'assistance:"En tant que rabbin, je vous demande d'appeler à un cessez-le-feu tout de suite."

Le président américain a alors répondu:"Je pense qu'une pause est nécessaire. Une pause permettrait l'évacuation des prisonniers." La Maison blanche a précisé plus tard que Joe Biden faisait référence aux otages - et non pas à des prisonniers - enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël.

La personne ayant interpellé Joe Biden, qui s'est présentée aux journalistes comme le rabbin Jessica Rosenberg, a été escortée hors de la salle par des membres de la sécurité, alors qu'elle scandait:"Un cessez-le-feu maintenant"."C'est extrêmement compliqué pour les Israéliens. C'est également extrêmement compliqué pour le monde musulman.

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 8.796 Palestiniens avaient été tués depuis un peu plus de trois semaines, dont 3.648 mineurs. Le gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas, a indiqué qu'au moins 195 Palestiniens avaient été tués dans les frappes menées par Israël contre le camp de réfugiés de Jabalia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MINUTES: – Israël EN DIRECT : Biden appelle à une « pause » pour permettre aux otages de sortir de Gaza…Suivez avec nous la situation au Proche-Orient en ce jeudi 2 novembre 2023

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Gaza: Biden annonce de premières évacuations d’Américains ce mercrediJoe Biden a annoncé que des citoyens américains feraient partie des personnes évacuées de la bande de Gaza mercredi, et a dit « prévoir d’autres départs ces prochains jours ».

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

BFMTV: L'Égypte va autoriser un premier groupe d'étrangers à sortir de Gaza ce mercrediAu 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne continue ses offensives par les airs et au sol sur la bande de Gaza. Dans le même temps, la longue incertitude quant au sort des otages se poursuit, bien que l'organisation terroriste ait affirmé libérer des otages étrangers...

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Un premier groupe d’étrangers sortira de Gaza vers l’Égypte ce mercrediUn responsable des autorités en charge du poste-frontière de Rafah a annoncé à l’AFP qu’un premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers traversera le terminal de Gaza vers l’Égypte ce mercredi 1er novembre.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LACROIX: Des dizaines de morts dans le bombardement israélien d'un camp de réfugiés à GazaLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour «éliminer» un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

BFMTV: Gaza: l'Égypte autorise 'un premier groupe' d'étrangers à sortir de la bandeDes premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'Égypte.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕