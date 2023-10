US Oyonnax en direct - Top 14 : Rugby Scores & Résultats

Des Bleus déjà sur le pont en Top 14 : Charles Ollivon, JB Gros et Gabin Villière dans le groupe de Toulon

Deux semaines après l'élimination du XV de France en demi-finale de la Coupe du monde, Charles Ollivon, Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière figurent, déjà, dans le groupe du RCT. Les trois internationaux pourraient jouer dimanche à Mayol face à Oyonnax (16h05) lors de la 4e journée de Top 14. "Charles a senti de la frustration (...) et dit qu'il ne voulait pas prendre de vacances", dixit Mignoni.en direct avec Eurosport.

Les fans de rugby peuvent accéder à des commentaires d'experts et regarder les meilleurs moments. Suivez l'actualité de la Coupe du monde, du Top 14, des 6 nations et de la Champions Cup. Regardez les vidéos de rugby les plus populaires et les meilleurs moments des derniers matchs. Regardez les meilleurs essais de la saison et profitez des interviews des joueurs et entraîneurs. headtopics.com

Faites d'Eurosport votre source principale d'informations sportives en ligne - obtenez les mises à jour et les résultats en direct deet suivez les matchs de rugby tout au long de la saison. Retrouvez les horaires complets des matchs, les statistiques et les résultats en direct, du rugby au football, en passant par le tennis, le cyclisme, le snooker et bien plus encore.

Lire la suite:

Eurosport_FR »

Union Bordeaux-Bègles en direct - Top 14 : Rugby Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Top 14. Obtenez le résumé complet du Stade Toulousain - Union Bordeaux-Bègles, avec les statistiques et les temps forts. Lire la suite ⮕

Top 14 : les Bleus Ollivon, Villière et Gros déjà de retour avec Toulon pour affronter OyonnaxLes internationaux français Charles Ollivon, Gabin Villière et Jean-Baptiste Gros sont dans le groupe de Toulon qui affrontera Oyonnax, dimanche, en Top 14, a annoncé le manager varois Pierre Mignoni Lire la suite ⮕

Angleterre en direct - Coupe du monde : Rugby Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Coupe du monde. Obtenez le résumé complet du Argentine - Angleterre, avec les statistiques et les temps forts. Lire la suite ⮕

Ollivon, Villière et Gros déjà dans le groupe de Toulon pour la réception d'OyonnaxPierre Mignoni a annoncé ce vendredi que les internationaux français Charles Ollivon, Gabin Villière et Jean-Baptiste Gros étaient dans le groupe de Toulon qui affrontera Oyonnax, dimanche (16h05), en Top 14. Lire la suite ⮕

La France a pesé de tout son poidsLa Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont parlé d'une seule voix cette semaine pour imposer leurs revendications à World Rugby. Lire la suite ⮕

Rugby : décès de l'ancien international français Guy Camebrabero, père des anciens biterrois Didier et GillesGuy Camberabero, le champion de France 1970 avec la Voulte est décédé ce jeudi 26 octobre à Valence (Drôme). Lire la suite ⮕