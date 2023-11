Urgence humanitaire à Gaza : les opérations humanitaires menacées faute de carburant

Les chiffres et les heures disent une partie de l’urgence de la situation sur place. Ce lundi, Thomas White, le patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, a fixé un cap : d’ici 48 heures, les opérations humanitaires dans la bande de Gaza cesseront, faute de carburant. Selon le Hamas, qui administre ce territoire, les hôpitaux du nord sont hors service, privés d’électricité.

Selon un journaliste de l’AFP présent sur place, « des chars, des blindés et des véhicules de transport de troupes israéliens encerclent les abords » de l’hôpital Al-Chifa, plus grand établissement de la bande de Gaza. « Sept bébés prématurés » et « 27 patients en soins intensifs » sont morts, selon le mouvement islamiste. Le territoire palestinien subit un siège total de la part d’Israël depuis le 9 octobre, deux jours après l’attaque sanglante du Hamas en territoire israélien. Selon l’ONU, 1,6 des 2,4 millions d’habitants ont déplacés par la guerr

