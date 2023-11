Une voiture de gendarmerie incendiée près de Toulouse. Un homme de 18 ans en garde à vue

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

LADEPECHEDUMIDI: Règlements de comptes avant les élections municipales à Saint-JoryÀ un mois des élections municipales anticipées qui font suite à l’amputation du conseil municipal d’un tiers de ses effectifs, l’heure est aux règlements de comptes plus qu’à la confrontation de projets. Thierry Fourcassier, mis en examen pour corruption passive, règle ses comptes et répond aux accusations.

LADEPECHEDUMIDI: Saint-Jory : un véhicule de gendarmerie incendié sur le parking de la brigadeUne voiture de la gendarmerie a été détruite par incendie dans la nuit, à Saint-Jory. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de ce feu qui pourrait être criminel.

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse : une voiture brûle dans le parking d'une résidence de BorderougeLes pompiers sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour une voiture détruite par le feu dans le parking d'une résidence du quartier Borderouge, à Toulouse.

LADEPECHEDUMIDI: Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

LADEPECHEDUMIDI: À Toulouse, une association veut réconcilier l'art et les entreprisesUne association toulousaine veut promouvoir l’art et les artistes au sein des entreprises.

